Cae joven a barranco de 7 metros en Monterrey

Los rescatistas le brindaron atención prehospitalaria y realizaron su inmovilización para posteriormente iniciar las maniobras de extracción.

Un joven de 21 años resultó lesionado luego de caer a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, en la colonia Renacimiento, en Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 11:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Bellini, donde se alertó a los cuerpos de emergencia sobre una persona que había caído hacia una zona de difícil acceso.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre identificado como Germán, de 21 años, quien presentaba lesiones en el cráneo y en ambas extremidades inferiores.

Los rescatistas le brindaron atención prehospitalaria y realizaron su inmovilización para posteriormente iniciar las maniobras de extracción.

Debido a la profundidad del barranco, los elementos utilizaron un sistema de cuerdas para efectuar un ascenso controlado y poner al joven a salvo.

En el sitio también se encontraban elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja Monterrey y personal del CRUM.

Finalmente, paramédicos de Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital Universitario para recibir atención médica.