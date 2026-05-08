Cae intensa lluvia en la ciudad; arroyo Topo Chico está al 90 %

Protección Civil del Estado ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para quienes se ven obligados a circular por la zona afectada.

Una jornada de intensas lluvias este jueves fue provocada por el frente frío número 49.

Ante el incremento del caudal, Protección Civil de Nuevo León mantuvo un monitoreo permanente de los cuerpos de agua, reportando una situación de alerta máxima en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades emitido esta tarde, el Arroyo Topo Chico, a la altura de la Avenida Universidad, ha alcanzado el 90 por ciento de su capacidad operativa.

El monitoreo constante indica que el nivel del agua se encuentra cerca de su punto crítico de desbordamiento, lo que representa un riesgo potencial para los automovilistas y peatones que transitan por esta importante arteria vial en el municipio de San Nicolás.

Protección Civil del Estado ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para quienes se ven obligados a circular por la zona afectada.

Moderar la velocidad ante el pavimento mojado y la acumulación de agua aumentan el riesgo de derrapes y accidentes y mantener encendidas las luces principales del vehículo en todo momento y evitar cruzar vados o zonas con encharcamientos profundos.

Además de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos para permitir una respuesta oportuna ante frenados bruscos.