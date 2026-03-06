Cae integrante de célula criminal tras persecución en Guadalupe

Fue sorprendido en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga. Durante el operativo, otros tres presuntos cómplices lograron escapar del lugar.

Tras una persecución policiaca que terminó en el estacionamiento de una plaza comercial, un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe al ser sorprendido presuntamente en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga. Durante el operativo, otros tres presuntos cómplices lograron escapar del lugar.

El detenido fue identificado como Sair de Jesús “N”, de 20 años de edad, quien presuntamente estaría vinculado con una célula de un grupo delictivo con presencia nacional y relacionado con delitos de alto impacto, de acuerdo con las primeras investigaciones.

La captura se registró luego de una denuncia realizada al 9-1-1, en la que se alertó sobre un vehículo con personas armadas en su interior circulando por calles del municipio.

Persecución termina en plaza comercial de Guadalupe

Elementos de la Policía de Guadalupe ubicaron el automóvil señalado, un Fiat color gris con placas del estado de Tamaulipas, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Sin embargo, el conductor decidió acelerar la marcha para evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución que culminó cuando el vehículo ingresó al estacionamiento de la Plaza Multicomercial, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia Fuentes de Guadalupe.

Durante la huida, el automóvil impactó a dos vehículos que se encontraban estacionados. En ese momento, tres de los ocupantes descendieron y lograron escapar corriendo entre los pasillos del estacionamiento.

No obstante, el copiloto fue interceptado por los policías municipales cuando apenas intentaba huir del lugar.

Le aseguran arma, droga y dinero

Al realizar una inspección al vehículo, los oficiales localizaron una mochila tipo mariconera en la que encontraron diversos objetos presuntamente ilícitos.

Entre lo asegurado se encontraba:

Un arma de fuego calibre 9 milímetros .

. Un cargador con 10 cartuchos hábiles .

. 21 dosis de marihuana .

. Dinero en efectivo.

Tras su detención, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y por la presunta portación de arma de fuego. Además, las autoridades informaron que será investigado por su posible participación en otros hechos delictivos.