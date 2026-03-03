Cae integrante de banda de asaltantes con droga en Guadalupe

El detenido fue identificado como José Guadalupe, de 37 años, a quien se le relaciona con al menos cuatro robos cometidos desde inicios de este año.

Un hombre señalado como integrante de una banda dedicada a asaltos con violencia fue detenido tras un operativo de inteligencia realizado en el municipio de Guadalupe.

La captura ocurrió el 27 de febrero, luego de labores de investigación que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, donde se logró identificar el modus operandi del grupo delictivo, el cual presuntamente utilizaba armas de fuego para intimidar a sus víctimas, en su mayoría propietarios de negocios.

El detenido fue identificado como José Guadalupe, de 37 años, a quien se le relaciona con al menos cuatro robos cometidos desde inicios de este año. Como parte del seguimiento, los agentes ubicaron primero una camioneta Toyota RAV4 que presuntamente era utilizada por la banda y, posteriormente, lograron dar con el ahora detenido.

La intervención se realizó sobre la avenida Olmeca, en su cruce con la calle Chichimeca, en la colonia Azteca, donde José Guadalupe se desplazaba a bordo de un automóvil Mazda que zigzagueaba, por lo que fue interceptado para una inspección preventiva.

Durante la revisión, los oficiales localizaron una mochila en la que transportaba 24 dosis de cristal, 18 dosis de marihuana y ocho dosis de cocaína, además de una báscula digital, lo que derivó en su detención.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo al que presuntamente pertenece estaría vinculado a un robo a negocio registrado el 16 de enero en la colonia Dos Ríos; otro ocurrido el 18 de febrero en la colonia 21 de Enero; así como dos más cometidos el 19 de febrero, uno en una unidad médica de la colonia Jardines de Casa Blanca y otro en una tienda ubicada también en la colonia 21 de Enero. En dichos hechos, los presuntos responsables utilizaban dos vehículos, una camioneta y un automóvil compacto, para desplazarse y huir.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta participación en los robos con violencia atribuidos a este grupo.