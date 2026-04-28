Cae implicado en el asesinato de policía de Juárez

Tras su captura, Heriberto 'N' fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control

Por su presunta participación en el homicidio de un policía municipal de Juárez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvo a Heriberto “N”, de 40 años de edad, señalado como uno de los agresores en el ataque armado ocurrido en la colonia Infonavit Francisco Villa.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 25 de abril de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ubicaron al imputado en la vía pública de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey.

Tras su captura, fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

Heriberto “N” es investigado por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

Los hechos por los que se le imputan ocurrieron el 17 de abril de 2026, en una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Escobedo, en la colonia Infonavit Francisco Villa, en el municipio de Juárez, donde policías municipales acudieron tras recibir el reporte de personas armadas.

De acuerdo con la investigación, al arribar al sitio los uniformados fueron recibidos a balazos por varios sujetos, entre ellos el ahora detenido, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que perdió la vida el policía activo César Jiovany Analís Fabián, de 29 años de edad.

Durante el enfrentamiento, uno de los agresores fue abatido y otros seis hombres fueron detenidos en el lugar.

Las autoridades estatales continúan con las indagatorias para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.