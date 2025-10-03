Cae implicado en ataque a policías de Guadalupe donde murió niña

Dos hombres fueron detenidos, uno de ellos es señalado como posible responsable del ataque contra policías ocurrido en Tierra Propia, donde una niña murió

Dos hombres, presuntos miembros de un grupo delictivo, fueron detenidos durante un operativo realizado la noche del miércoles en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe.

Uno de ellos es señalado como posible responsable del ataque contra policías municipales ocurrido en Tierra Propia, donde una niña perdió la vida y una mujer junto con un oficial resultaron lesionados.

La captura se llevó a cabo la noche del miércoles en el cruce de la avenida Pablo Livas y calle Fresa, en la colonia Tres Caminos, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos. En la acción participaron elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe, con apoyo de Fuerza Civil y del Grupo de Coordinación Metropolitana.

Durante el despliegue, que incluyó cierres viales y la evacuación preventiva de vecinos por el riesgo de enfrentamiento, los oficiales interceptaron a dos hombres identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a delitos de alto impacto.

Los detenidos fueron identificados como José Adolfo “N”, de 26 años y originario de Querétaro, señalado como presunto sicario, y Andrik Roberto “N”, alias “El Francia”, de 19 años, quien realizaba labores de halconeo. Ambos fueron capturados mediante técnicas de arresto táctico cuando intentaban escapar.

En su poder se aseguraron 168 dosis de narcóticos, entre ellas cocaína en piedra, marihuana y cristal, además de cuatro teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia y básculas digitales, objetos presuntamente utilizados en sus actividades criminales.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se amplían las investigaciones sobre su posible participación en el ataque contra policías de Guadalupe, donde la pérdida de una menor de edad ha generado indignación en la comunidad.