Cae hombre vinculado con homicidio de secretario de Linares

Yan Carlos 'N' habría participado de manera activa en los hechos previos, durante y posteriores al asesinato del secretario de Ayuntamiento de Linares

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplió con una orden de aprehensión en contra de Yan Carlos “N”, de 31 años, relacionado presuntamente con el homicidio del secretario del Ayuntamiento de Linares, Juan Pulido, el pasado siete de junio.

Según las indagatorias, Yan Carlos “N” habría participado de manera activa en los hechos previos, durante y posteriores al asesinato, en colaboración con un adolescente identificado como Luis Mario “N”, quien fue señalado como el presunto autor material del disparo que causó la muerte de la víctima.

Las investigaciones señalan que Yan Carlos “N” habría proporcionado información mediante mensajes de WhatsApp para localizar y seguir a la víctima, facilitando así la comisión del delito.

El ataque ocurrió en un domicilio de la calle Pablo Salce, colonia Centro, donde el secretario fue agredido con un arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

Actualmente, Yan Carlos “N” permanece internado en un centro de reinserción social estatal, a disposición de un Juez de Control.