Cae hombre tras persecución y hallazgo de droga en Guadalupe

El conductor de un Chevrolet Aveo llamó la atención de una unidad policial al realizar señas obscenas e intentar evadir la presencia de los oficiales.

Un hombre fue detenido luego de una breve persecución tras ser sorprendido a bordo de un automóvil en el que presuntamente transportaba droga y una báscula digital, en hechos ocurridos en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la avenida Benito Juárez, en su cruce con Enzontle, en la colonia Exposición, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo llamó la atención de una unidad policial al realizar señas obscenas e intentar evadir la presencia de los oficiales.

Al marcarle el alto, el automovilista continuó su marcha, lo que derivó en una persecución que concluyó metros más adelante.

Durante una inspección preventiva al vehículo, debajo del asiento del copiloto fue localizada una bolsa que contenía 20 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana, además de una báscula digital que presuntamente era utilizada para la dosificación del enervante. El detenido fue identificado como Eduardo David, de 33 años.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por delitos contra la salud.