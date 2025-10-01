Cae hombre que vestido de traje entraba a tiendas para asaltarlas

Irving Gerardo fue capturado por la Policía de Monterrey tras circular a exceso de velocidad y casi chocar contra una patrulla, en la colonia Niño Artillero

Un hombre que vestido de traje entraba a tiendas de conveniencia para asaltarlas fue detenido en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

Se trata de Irving Gerardo, de 31 años, quien logró ser capturado tras circular a exceso de velocidad y casi chocar contra una patrulla municipal.

Los oficiales abordo rápidamente le dieron alcance para marcarle el alto e inspeccionarlo.

Durante la revisión le encontraron dos bolsas con marihuana y un par de envoltorios de la droga conocida como cristal.

Tras cotejar los datos y características del sospechoso, la autoridad se percató que coincidían con un delincuente buscado por robos a comercios.

Imágenes de videovigilancia captaron como el ahora detenido presuntamente ingresó hace unos días a una tienda en la colonia Residencial Lincoln para asaltarla.

Entró vestido en un traje gris y con cubreboca, para después agredir verbalmente a la empleada exigiéndole el dinero de la caja registradora.

El violento atraco ocurrió el pasado 22 de agosto, y no es el único por el que se le investiga.

De acuerdo con la autoridad, es también el principal sospechoso de robar un vehículo Kia en color rojo que se encontraba estacionado en calles del Centro de Monterrey.

Ante los delitos que presuntamente cometió, los policías lo pusieron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones.