Cae hombre que presuntamente trasladaba a migrantes hacinados

La detención ocurrió sobre el kilómetro 85 de la carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo, donde los policías realizaban labores de vigilancia y prevención.

Un hombre que presuntamente trasladaba de manera inhumana a nueve personas migrantes con destino al extranjero fue detenido por elementos de Fuerza Civil, durante un operativo en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La detención ocurrió sobre el kilómetro 85 de la carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo, donde los policías realizaban labores de vigilancia y prevención.

Durante el despliegue, los uniformados detectaron un tractocamión Freightliner con placas de circulación federal, cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y de manera imprudente, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.

El conductor se identificó como Daniel “N”, de 36 años de edad.

Mientras los elementos dialogaban con el hombre, detectaron ruidos provenientes del interior de la caja del tractocamión, situación que levantó sus sospechas y los llevó a revisar el compartimento de carga.

Al abrirlo, localizaron a nueve personas migrantes, entre ellas dos adolescentes, originarias de Guatemala y Honduras.

De acuerdo con la autoridad, las personas se encontraban en condiciones de hacinamiento y no contaban con agua ni alimentos.

Ante estos hechos, Daniel “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.

Por su parte, las nueve personas migrantes fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se realizarán los procedimientos correspondientes conforme a su situación migratoria.