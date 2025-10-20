Cae hombre que presuntamente robaba accesorios de un vehículo

La Policía de Monterrey detuvo a Luis Roberto 'R', de 41 años, en la colonia Zapata, mientras robaba accesorios de un auto

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que fue sorprendido al interior de un vehículo presuntamente robando accesorios, en hechos ocurridos en la colonia Zapata, al norponiente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Luis Roberto “R”, de 41 años, quien fue sorprendido en el cruce de Rayón y Niños Héroes, mientras se encontraba dentro de un automóvil Matiz color rojo con una actitud sospechosa.

De acuerdo con el informe oficial, los policías realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron al sujeto dentro del vehículo. Al ser abordado, el hombre afirmó que trabajaba en un taller cercano y que solo estaba revisando el coche.

Sin embargo, al solicitarle que descendiera del auto para una inspección, empujó a uno de los oficiales, por lo que fue sometido de inmediato.

Al revisar una mochila negra que portaba, los agentes encontraron un gato hidráulico, una cruceta y una banda de sujeción, sin que pudiera acreditar su propiedad.

El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público.