Cae hombre por mostrar sus partes íntimas a peatones en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un presunto exhibicionista tras el reporte de los afectados.

El sujeto, identificado como José Eduardo 'N', de 37 años de edad y originario de Querétaro, fue detenido en las calles Doctor Coss y 5 de Mayo.

Los oficiales recibieron el reporte de una persona que cometía actos inmorales en la vía pública, mostrando sus partes íntimas a los transeúntes en la mencionada zona.

Cuando los agentes logran ubicarlo, lo interceptan para detenerlo, pero el hombre reacciona de manera agresiva.

Tras controlar la situación, el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación legal.