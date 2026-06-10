Cae hombre por intentar asesinar a dos personas en Monterrey

La AEI detuvo a Edgar N, de 24 años, acusado de intentar asesinar a dos hombres a balazos; cumplía orden judicial vigente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, cumplió una orden de aprehensión en contra de Edgar “N”, de 24 años de edad, por intentar asesinar a dos hombres a balazos.

La detención se realizó el 8 de junio de 2026 al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el imputado ya se encontraba internado y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

El ataque ocurrió el 25 de mayo de 2026 en la calle Dentista, de la colonia La Alianza, en Monterrey, cuando las víctimas, Lucio, de 27 años, y Jesús, de 25, se encontraban al exterior de un domicilio.

De acuerdo con la investigación, Edgar “N” descendió de un vehículo y, tras preguntarles por una mujer que había sido su expareja sentimental, les disparó directamente con un arma de fuego, provocándoles lesiones de gravedad, para después huir del lugar.

Los dos hombres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que las autoridades continúan con el proceso legal para definir la responsabilidad penal del detenido.