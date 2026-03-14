Cae hombre por conducir auto con reporte de robo en Monterrey

Al ser abordado por los oficiales, se le notificó al conductor sobre la situación legal del automóvil, motivo por el cual fue asegurado

Un hombre fue arrestado por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente fuera sorprendido manejando un vehículo con reporte de robo vigente, durante un operativo de vigilancia apoyado por el sistema de videovigilancia de la ciudad.

Detención ocurre en el centro de Monterrey

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Madero y Amado Nervo, en el primer cuadro de Monterrey, donde los oficiales interceptaron al conductor tras recibir una alerta emitida desde el centro de monitoreo.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el ahora detenido fue identificado como Aarón G., de 44 años, quien se desplazaba a bordo de un Chevrolet Impala gris con placas del estado de Tamaulipas.

Vehículo fue detectado por cámaras del C4

La unidad fue detectada por personal del C4 mientras circulaba por calles del centro de la ciudad, lo que permitió verificar de inmediato el estatus legal del vehículo.

Tras una revisión en las bases de datos, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo correspondiente al 20 de diciembre del año pasado, en hechos ocurridos en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de Guadalupe.

Implementan operativo para interceptar el automóvil

Con esta información, los elementos municipales implementaron un operativo de localización, logrando ubicar el vehículo y cerrarle el paso en la zona donde finalmente fue detenido.

Al ser abordado por los oficiales, se le notificó al conductor sobre la situación legal del automóvil, motivo por el cual fue asegurado en el lugar.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público

Posteriormente, tanto el detenido como la unidad fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal para continuar con los procedimientos correspondientes.

Finalmente, Aarón G. quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

El vehículo asegurado también fue puesto bajo resguardo, a fin de realizar las diligencias necesarias para su eventual devolución al legítimo propietario.