Cae hombre por circular con placas colgadas en Guadalupe

De acuerdo con el monitoreo realizado por cámaras del C4, se detectó que la camioneta circulaba con placas del antiguo Distrito Federal

La Policía de Guadalupe detuvo a un hombre que circulaba a exceso de velocidad y portaba placas pertenecientes a otro estado, tras ser captado por cámaras del C4.

La captura ocurrió en el cruce de Israel Cavazos y Benito Juárez, en la colonia Cerro Azul.

El detenido fue identificado como Antonio, de 36 años, originario de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, la captura se logró luego de que el C4 recibió el reporte de una camioneta que viajaba a exceso de velocidad dentro de una zona escolar.

Tras el aviso, operadores del C4 comenzaron a rastrear su recorrido mientras elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Unidad de Investigación Criminal, desplegaron un operativo para interceptarla.

Al momento de la intervención, el conductor viajaba acompañado de un menor de cinco años, quien fue resguardado por agentes de la Policía de la Mujer y posteriormente entregado a sus familiares.

Durante la inspección del vehículo, una camioneta pickup blanca, los agentes detectaron que portaba placas del antiguo Distrito Federal que, además, correspondían a otro vehículo.

Por estos hechos, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.