Cae hombre por amenazas en compraventa de auto en San Pedro

Un hombre de 46 años fue detenido tras presuntamente amenazar a un vendedor que detectó que el pago del vehículo no se había reflejado

Un hombre de 46 años fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro, luego de ser señalado por presuntamente amenazar a una persona durante una negociación para la compraventa de un vehículo en la colonia Revolución, Quinto Sector.

Los hechos ocurrieron después de que los oficiales recibieron un reporte del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), sobre posibles amenazas en un domicilio ubicado en la calle Everardo Sosa.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el propietario del automóvil, quien explicó que había acordado reunirse con un hombre interesado en comprar su vehículo.

Según su testimonio, ambas partes habían establecido las condiciones de la operación.

El pago no se reflejó en la cuenta bancaria

Durante el encuentro, el presunto comprador aseguró que un familiar había realizado una transferencia bancaria como parte del pago. Sin embargo, al revisar su cuenta, el vendedor se dio cuenta de que el dinero no aparecía registrado.

Ante la falta del depósito, el propietario se negó a entregar la documentación del automóvil, lo que provocó una discusión entre ambos.

En medio del altercado, el afectado manifestó que recibió amenazas directamente del supuesto comprador y también de otra persona que se identificó como su hermano, quien lo habría intimidado mediante una llamada telefónica.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público

Tras escuchar el señalamiento, los elementos municipales detuvieron a Héctor “N”, de 46 años, por su probable participación en el delito de amenazas.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que mantiene la atención a los reportes ciudadanos y la intervención ante situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de los habitantes del municipio.