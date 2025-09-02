Cae hombre por amenazar a guardia en tienda de autoservicio

Un hombre fue detenido en Guadalupe por amenazar de muerte a un guardia de seguridad de una tienda tras intentar salir sin pagar

Un hombre fue detenido por policías municipales de Guadalupe luego de protagonizar un altercado en el interior de una tienda de autoservicio, donde amenazó de muerte a un guardia de seguridad que intentó detenerlo.

El hecho se registró la tarde de este lunes en un establecimiento ubicado sobre la carretera a Reynosa, a la altura de la colonia Santa Cruz. Según la denuncia realizada al 911, el individuo ingresó al área de cajas tratando de salir sin realizar el pago correspondiente, lo que provocó la intervención del personal de vigilancia.

Al ser interceptado, el presunto agresor reaccionó de manera violenta, sujetando del cuello a uno de los guardias y lanzándole amenazas de muerte. Otros elementos de seguridad intentaron contenerlo, pero el hombre logró escapar momentáneamente y se escondió entre los pasillos del lugar.

Minutos después, oficiales municipales arribaron al sitio y montaron un cerco en los accesos y salidas para impedir su huida. Tras varios minutos de búsqueda dentro de la tienda, el hombre fue asegurado por las autoridades.

El detenido fue identificado como Marcos ‘N’, de 38 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público bajo la acusación de amenazas.