Cae hombre por 30 bolsas con droga: se le investiga por robos

Elementos municipales de Monterrey detuvieron a un hombre en posesión de 31 envoltorios con presunta marihuana en la colonia Loma Linda

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al encontrarle en su poder 30 envoltorios con las características de mariguana y cocaína, además de que se le investiga por su participación de nueve robos a negocios al nor poniente de la ciudad.

La detención de Jordy Alejandro S., de 31 años, se registró a las 20:50 horas, en Aztlán y Prolongación Aztlán en la colonia Loma Linda.

Policías de Monterrey, realizaban un recorrido por el sector, cuando repentinamente el conductor de un vehículo Ford Focus, en color rojo y con placas de circulación RUF-988-C, estuvo a punto de provocar un accidente con la unidad de esta corporación por lo que se le marca el alto.

Tras detener la marcha, el conductor empezó a insultar a los oficiales, motivo por lo que se le detuvo.

Al proceder con una revisión se le encontraron ocho bolsas de plástico que en su interior contenían hierba verde con las características de la mariguana, además de 17 bolsitas que contiene sustancia parecida a la droga tipo cristal, y cinco envoltorios transparentes con sustancia sólida similar a la cocaína en piedra.

Durante las indagatorias, los oficiales se percataron que el vehículo ha sido utilizado en robos a negocios al norponiente de la ciudad.

Se presume que forma parte de una banda que realizaron los robos en la plaza Cumbres del Sol y en la Plaza Barcelona, en la colonia Puerta de Hierro, así como en otro negocio en Cumbres 6º Sector.

De acuerdo al seguimiento del área de investigaciones, se les relaciona con otros actos delictivos en un consultorio dental en Cumbres San Agustín; en el negocio Águilas Trucks, en la colonia Cumbres, y otro más en una paletería en Bosques de las Cumbres.

En el negocio “Technofusión”, de la colonia Espacio Cumbres, el presunto ingresó con dos cómplices, de donde se llevaron dinero en efectivo, laptop, y el último atraco fue al local DLG Joyeros, en la colonia Cedros.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El masculino fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, por los delitos que le resulten.