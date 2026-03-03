Cae hombre en tumba abierta en panteón jardín

Tras ser extraído, el hombre fue valorado por paramédicos, quienes le detectaron lesiones tipo abrasiones en extremidades superiores e inferiores

Un hombre de 55 años resultó lesionado tras caer a una tumba abierta de aproximadamente cuatro metros de profundidad en el Panteón Jardín.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el masculino cayó en una fosa que se encontraba abierta dentro del camposanto, por lo que se activó un operativo de rescate en coordinación con Protección Civil municipal.

Tras ser extraído, el hombre fue valorado por paramédicos, quienes le detectaron lesiones tipo abrasiones en extremidades superiores e inferiores, así como probable fractura en ambos tobillos.

El lesionado fue trasladado al Hospital Metropolitano para su atención médica.

Las autoridades no informaron cómo ocurrió la caída y señalaron que el caso quedó bajo seguimiento.