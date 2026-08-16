Cae hombre detenido por traer placas colgadas en motocicleta

Durante la revisión, los oficiales detectaron la inconsistencia entre las placas de la motocicleta y la documentación presentada por el hombre

Un hombre de 35 años fue detenido por policías de San Pedro durante una revisión preventiva, luego de detectar que las placas de la motocicleta que conducía no coincidían con los datos de la tarjeta de circulación que presentó.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Real San Agustín y Los Encinos, donde los elementos realizaron una inspección al conductor, identificado como Jorge “N”.

Detectan inconsistencias en la documentación

Durante la revisión, los oficiales detectaron la inconsistencia entre las placas de la motocicleta y la documentación presentada por el hombre.

Ante esta situación, Jorge “N” fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.