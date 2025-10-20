Cae hombre desde 10 metros de altura hacia arroyo en Monterrey

Se presume que el accidente provocó que el afectado se fracturara ambas piernas, luego de caer desde un puente peatonal

Elementos de Protección Civil rescataron a una persona que resultó lesionada tras sufrir un aparatosa caída en Monterrey.

Este accidente se registró sobre la avenida Aztlán, a la altura de Cabezada, en la colonia San Bernabé durante la mañana de este domingo.

Aparentemente el hombre se encontraba sobre el puente peatonal cuando cayó hacia el arroyo, razón por la que los cuerpos de rescate tuvieron que utilizar una escalera y descender hacia el arroyo cubierto de maleza.

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja, así como Protección Civil estatal y municipal para atender al lesionado, quien fue trasladado hacia el Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

Se presume que la caída provocó que el hombre se fracturara ambas piernas, luego de caer de una altura de aproximadamente 10 metros.