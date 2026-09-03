Cae hombre con placa colgada de motocicleta en Monterrey

Un hombre fue detenido en el Centro de Monterrey por circular en una motocicleta con una placa que no correspondía al vehículo y pasar semáforos en rojo.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido presuntamente circulando en una motocicleta con una placa que no correspondía al vehículo, además de pasarse varios semáforos en rojo en calles del Centro de la ciudad.

La detención de Daniel Eduardo “N”, de 28 años, ocurrió alrededor de las 16:40 horas en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Reforma.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron al motociclista avanzar por la zona y presuntamente ignorar la luz roja de los semáforos, por lo que le marcaron el alto para revisar la situación.

Los elementos cuestionaron al conductor sobre el motivo de su aparente urgencia, pero el hombre no habría proporcionado una explicación, por lo que los policías procedieron a verificar los datos de la motocicleta.

Se trataba de una Vento LITIUM, en color negro con naranja, que portaba la placa 24SAG1. Sin embargo, al consultar la información a través de la Central de Radio del C4, los uniformados fueron informados de que la serie relacionada con dicha matrícula no correspondía a la motocicleta que conducía.

Según la consulta realizada por las autoridades, la placa estaba asociada a una motocicleta Yamaha Rayz modelo 2016, por lo que Daniel Eduardo “N” fue detenido y quedó bajo investigación.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará las responsabilidades correspondientes.