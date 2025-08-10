Cae hombre con orden de aprehensión por homicidio 

Eduardo "N" es presunto culpable por hechos criminales, ocurridos en fecha 15 de julio de 2021 en calles de la colonia San Miguel Residencial en Escobedo

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada en contra de Eduardo "N", de 30 años, por el delito de homicidio calificado.

Eduardo "N" es presunto culpable por hechos criminales, ocurridos en fecha 15 de julio de 2021 en calles de la colonia San Miguel Residencial en Escobedo.

Un joven de 29 años identificado como José se encontraba en el patio trasero de una vivienda cuando dos hombres arribaron al lugar para lesionarlo de muerte con una navaja en el tórax; mientras esto ocurría, Eduardo "N" permaneció afuera vigilando.

Ante esto, el presunto permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado para determinar su situación jurídica final.