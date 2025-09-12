Cae hombre con orden de aprehensión por homicidio en García

Las autoridades desplegaron un dispositivo en la colonia El Cedral para ubicar al sospechoso que había sido visto en el sector.

Un hombre que era buscado por la justicia por el delito de homicidio calificado fue detenido en el municipio de García, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales.

La detención ocurrió la tarde del martes en la colonia El Cedral, donde elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Policía Municipal desplegaron un dispositivo para ubicar al sospechoso que había sido visto en el sector.

De acuerdo con el informe, en las calles Caoba y Granada los oficiales detectaron a un individuo cuya vestimenta y características coincidían con la descripción del buscado. Al ser interceptado, se identificó como Azael “N”, de 33 años de edad.

Durante la revisión, los uniformados le aseguraron varias dosis de sustancias con características similares a la marihuana y al cristal, además de confirmar que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas.