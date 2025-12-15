Cae hombre con ocho paquetes de droga en San Nicolás

Un hombre fue detenido en el centro de San Nicolás tras un reporte ciudadano. Policías municipales hallaron ocho paquetes de presunta cocaína dentro de su auto

La Policía de San Nicolás detuvo a un hombre que transportaba presunta droga en su vehículo, luego de atender un reporte ciudadano que alertó sobre un automóvil sospechoso en el primer cuadro del municipio.

La detención ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el cruce de Lerdo de Tejada y Matamoros, donde oficiales municipales interceptaron un vehículo Infiniti QX50 gris, modelo 2022, tras marcarle el alto al conductor.

Hallazgo de la droga en el vehículo

Durante la inspección preventiva, los agentes detectaron una maleta color rosa en el interior del automóvil.

Al revisarla, localizaron ocho paquetes encintados que contenían una sustancia granulada con características propias de la cocaína.

Cada paquete llevaba una etiqueta con la imagen del Chapulín Colorado.

El conductor fue identificado como Eduardo L., de 44 años de edad. Además de la droga, se le aseguraron dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaba.

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.