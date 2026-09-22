Cae hombre con motocicleta robada y envoltorios de cristal

La Policía de Monterrey confirmó que la motocicleta había sido reportada como robada el pasado 17 de agosto en la colonia CROC

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre que presuntamente empujaba una motocicleta con reporte de robo fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en calles de la colonia Mitras Norte, donde además le fueron encontrados cinco envoltorios con una sustancia sólida con características de la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Gerardo Gastón “N”, de 43 años de edad, quien fue ubicado en el cruce de las calles Camargo y Poza Rica.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando personal del C4 les reportó una motocicleta Kurazai en color negro, con placas 98SB25, que contaba con reporte de robo y circulaba por el sector.

Los policías se aproximaron al lugar y localizaron al hombre mientras empujaba la motocicleta, debido a que presuntamente no pudo encenderla.

Tras detenerlo y revisar la situación del vehículo, se confirmó que la motocicleta había sido reportada como robada el pasado 17 de agosto en la colonia CROC.

Además, durante la detención, los oficiales localizaron entre sus pertenencias cinco envoltorios de plástico que contenían una sustancia sólida con características de la droga conocida como cristal.

Gerardo Gastón “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.