Cae hombre con motocicleta robada tras operativo del C4 Guadalupe

Localizaron la motocicleta en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Lázaro Cárdenas, en la colonia Villa Popular, donde interceptaron al conductor

A través del sistema de videovigilancia del C4 de Guadalupe, policías municipales recuperaron una motocicleta con reporte de robo y detuvieron al hombre que la conducía, menos de nueve horas después de que fue reportada como robada.

Localizaron la motocicleta en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Lázaro Cárdenas, en la colonia Villa Popular, donde interceptaron al conductor.

Donde se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente, generado horas antes, el 8 de julio, en la colonia Tres Caminos.

El conductor, identificado como Lian “N” de 27 años, fue detenido por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo.

Tanto el detenido como la motocicleta asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.