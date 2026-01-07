Cae hombre con motocicleta con reporte de robo en Santa Catarina

Los oficiales realizaban rondines de rutina y observaron al sujeto circulando a exceso de velocidad sobre la calle San Fernando, en la colonia San Gilberto.

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina por su presunta participación en el robo de una motocicleta.

La detención se registró cerca de las 13:00 horas del lunes, cuando los oficiales realizaban rondines de rutina y observaron al sujeto circulando a exceso de velocidad sobre la calle San Fernando, en la colonia San Gilberto.

Los elementos le marcaron el alto y, al cuestionarle el motivo del exceso de velocidad, el hombre adoptó una actitud agresiva, por lo que se le solicitó descender de la motocicleta.

Durante la revisión preventiva, los oficiales verificaron los datos de la motocicleta marca Italika, confirmando que contaba con reporte de robo vigente, con fecha del 26 de agosto de 2025, en el municipio de Monterrey.

El detenido fue identificado como Gilberto “N”, de 32 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones conforme a la ley.