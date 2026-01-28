Cae hombre con moto y bolsas con droga en San Pedro

El presunto distribuidor de droga fue copado al ser visto circular a exceso de velocidad en el cruce de Cobalto y Platino en la colonia San Pedro 400

Con bolsas conteniendo marihuana y a bordo de una motocicleta, un hombre fue detenido por la policía de San Pedro.

La captura de quién fue identificado como Syrus, de 24 años fue en el cruce de Cobalto y Platino en la colonia San Pedro 400.

El presunto distribuidor de droga fue copado al ser visto circular a exceso de velocidad sobre esa arteria.

Al marcarle el alto, el inculpado intentó huir pero fue copado por los efectivos que realizaban el recorrido de vigilancia en esa colonia.

Entre sus pertenencias la policía les encontró en su poder bolsas con marihuana.

Esto provocó que fuera trasladado a las celdas municipales, donde detalló ante la autoridad su actividad dentro del tráfico de drogas.

El inculpado fue internado en las celdas municipales para que se integre la carpeta de investigación.