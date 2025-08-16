Cae hombre con droga y arma réplica en colonia Cerro de la Silla

El hombre fue detenido durante un operativo derivado de un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas en la colonia Cerro de la Silla

Elementos de la Policía de Guadalupe capturaron a un hombre que portaba diversas dosis de droga y un arma réplica, durante un operativo derivado de un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas en la colonia Cerro de la Silla.

El detenido fue identificado como Luis Gerardo, de 35 años, señalado como uno de los principales distribuidores de narcóticos en la zona. Los oficiales realizaban patrullajes de disuasión delictiva cuando recibieron el reporte a través del 911. Al acudir al cruce de las calles Cerro del Peñón y Avenida Eloy Cavazos, los elementos localizaron a un hombre con las características descritas, quien cargaba una mochila negra.

Al intentar abordarlo, el sujeto mostró una actitud agresiva y nerviosa, y trató de huir, pero fue interceptado por los agentes. Durante la inspección precautoria de la mochila, los policías aseguraron 45 dosis de una sustancia con características similares al cristal, cinco bolsas con hierba seca con características de marihuana, un arma réplica, una cámara y una báscula gramera.

Luis Gerardo fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, donde se determinarán las acciones legales correspondientes.