Cae hombre con droga tras manejar de forma errática en Monterrey

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le encontraran 15 dosis de una sustancia con las características de la droga conocida como cristal, durante un recorrido de vigilancia en el norte de la ciudad.

La detención ocurrió alrededor de las 02:20 horas sobre el cruce de Manuel L. Barragán y avenida Luis G. Sada, donde los oficiales observaron un automóvil Nissan Versa color guindo que circulaba en zigzag, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.

El conductor fue identificado como Sixto P., de 31 años, a quien durante una revisión preventiva le localizaron una mariconera que contenía 15 bolsitas de plástico transparente con una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal.

Tras el hallazgo, los uniformados procedieron con la detención del hombre y al aseguramiento del vehículo en el que viajaba, el cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.