Cae hombre con camioneta robada tras persecución en Guadalupe

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de protagonizar una persecución a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo.

El arresto ocurrió en la colonia Vivienda Popular, cuando los oficiales patrullaban sobre la avenida Pablo Livas y detectaron una camioneta Mazda modelo 1987 que circulaba a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto, el conductor ignoró las indicaciones y aceleró, iniciándose una persecución que concluyó metros más adelante, en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, donde fue interceptado.

El detenido fue identificado como Luis Ángel “N”, de 35 años. Tras verificar los datos del vehículo en el sistema C4, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente del pasado 29 de octubre en la colonia La Joya.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de equiparable al robo de vehículo.