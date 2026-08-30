Cae hombre con camioneta robada durante patrullaje en San Pedro

Policías de San Pedro detuvieron a un hombre que conducía una camioneta con reporte de robo sobre la avenida José Vasconcelos

Un hombre fue detenido la policía de San Pedro, luego de ser detectado cuando conducía una camioneta que contaba con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida José Vasconcelos, en el cruce con Zaragoza, donde policías que realizaban labores de patrullaje observaron una camioneta Nissan Frontier que circulaba de manera imprudente y en zigzag.

La revisión arrojó que las placas no se encontraban inscritas y que el número de serie de la camioneta contaba con reporte de robo.

El conductor, identificado como José “N”, de 56 años, fue detenido y trasladado para quedar a disposición del Ministerio Público especializado en robo de vehículos.