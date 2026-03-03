Cae hombre con auto robado en Estados Unidos en Guadalupe

El conductor fue identificado como Daniel Alejandro, de 28 años, quien presuntamente habría adquirido el vehículo en el país vecino del norte

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido en posesión de un automóvil con reporte de robo en Estados Unidos, durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron cuando agentes municipales detectaron que un vehículo Honda Civic circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Pablo Livas, en su cruce con Paseo de los Conquistadores, en la colonia Mirasol, poniendo en riesgo a peatones y a otros automovilistas.

Tras darle alcance e interceptarlo metros más adelante, los oficiales procedieron a revisar la unidad. Al verificar las placas del estado de Michoacán no se obtuvo registro en los sistemas, por lo que al inspeccionar el número de serie se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

El conductor fue identificado como Daniel Alejandro, de 28 años, quien presuntamente habría adquirido el vehículo en el país vecino del norte, versión que será investigada por la autoridad correspondiente.

Luego de la intervención, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito equiparado al robo de vehículo, en tanto se determina su situación legal.