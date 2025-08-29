Cae hombre con 50 kilos de metanfetamina ocultos en Linares

Policía Federal Ministerial detuvo en Linares a un hombre que transportaba 50 paquetes con metanfetamina ocultos en un compartimento de una camioneta

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron en Linares un cargamento de aproximadamente 50 kilos de metanfetamina y detuvieron a un hombre identificado como José "R".

La detención ocurrió sobre la carretera Nacional Linares–Ciudad Victoria, a la altura de la comunidad La Soledad, donde los agentes interceptaron una camioneta con placas del estado de Guerrero.

Al inspeccionar el vehículo, encontraron un compartimento oculto en la caja, en el que se almacenaban 50 paquetes con la droga en su interior.

El detenido y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud y determinará las acciones legales correspondientes.

La Fiscalía General de la República reiteró que continuará reforzando las labores contra el narcotráfico en Nuevo León e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad ilícita a través de los canales oficiales de la institución.