Cae hombre con 100 dosis de droga en Monterrey

Miguel “N” es señalado por actividades delincuenciales como generador de violencia y su pertenencia a un grupo del crimen organizado

Un hombre identificado como Miguel “N” de 50 años fue detenido luego de que elementos de Fuerza Civil determinaran que el varón es considerado como generador de violencia.

La captura se derivó de un operativo en la colonia Bernardo Reyes, cuando los oficiales localizaron a un hombre con la vestimenta similar reportada para su detención en el cruce de las calles Golfo Pérsico y Mar Caribe.

Luego de una inspección, se decomisó más de 100 envoltorios con narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Miguel “N” es señalado por actividades delincuenciales como generador de violencia y su pertenencia a un grupo del crimen organizado.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.