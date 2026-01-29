Cae hombre armado en Guadalupe; presunto generador de violencia

Agentes estatales implementaron un dispositivo de seguridad sobre la calle Río Trinidad donde detectaron un auto con las luces apagadas

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un hombre armado, considerado presunto generador de violencia, durante un operativo de contención delictiva realizado en el municipio de Guadalupe, en la colonia Dos Ríos.

La captura se registró durante la madrugada de este miércoles, cuando los agentes estatales implementaron un dispositivo de vigilancia sobre la calle Río Trinidad, donde detectaron un vehículo Peugeot 208, con placas del estado de Tamaulipas, que circulaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas.

Ante esta conducta sospechosa, los oficiales le marcaron el alto al conductor, quien se detuvo en el cruce con la calle Río Papaloapan, donde fue abordado por los uniformados.

El individuo se identificó como Luis “N”, de 38 años de edad, a quien se le aseguró un arma corta con aditamento, por lo que fue inmediatamente detenido.

De acuerdo con las autoridades, el ahora investigado presuntamente forma parte de un grupo delictivo, en el que participaría como generador de violencia.

Finalmente, Luis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal conforme a derecho.