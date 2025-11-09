Cae guatemalteco por extorsión y amenazas en Monterrey

Elementos municipales arrestaron a este presunto delincuente que pedía hasta $1,000 a los comerciantes para 'dejarlos trabajar'

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre originario de Guatemala por presuntamente extorsionar a varios comerciantes ubicados en los alrededores de la Central de Autobuses.

Este hombre identificado como Óscar "N", de 29 años, amenazaba con asesinar a los comerciantes si no le otorgaban una cuota semana. Su detención se registro alrededor de las 16:55 horas, en el cruce de las calles Villagrán y Miguel Domínguez, en la colonia Industrial.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando seis personas les señalaron que dicho hombre los amedrentó por no entregarles el dinero para dejarlos trabajar.

Las víctimas mencionaron que el hombre tiene algunas semanas cobrandoles una cuota de $1,000 pesos. Aunque decidieron juntarle $800 pesos para mencionarle que era lo único que pudieron recaudarle, los amenazó presuntamente con torturarlos y posteriormente asesinarlos.

Durante su arresto, se le decomisó el dinero en efectivo que le dio uno de los afectados.

Este presunto extorsionador fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Se presume que cuanta con antecedentes penales por violencia familiar y delitos contra la salud.