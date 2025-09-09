Cae gran roca por deslave de cerro en San Pedro

La caída fue de una roca de 1.5 metros de diámetro que abarcó todo un carril de circulación, obstruyendo el paso a los habitantes que se dirigían a Chipinque

En la colonia de San Ángel en el municipio de San Pedro se reportó el deslave del cerro y cayó una roca de gran magnitud sobre la privada Uxmal.

La caída fue de una roca de 1.5 metros de diámetro que abarcó todo un carril de circulación, obstruyendo el paso a los habitantes que se dirigían rumbo a Chipinque y a colonias aledañas.

Autoridades municipales realizaron el levantamiento de esta misma, donde la zona quedó despejada.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza con palas junto a una retroexcavadora para retirar pedazos de roca que quedaron sobre el pavimento resbaladizo.

La vialidad ya quedó restablecida en la zona.