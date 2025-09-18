Cae ex policía acusado de atropellar a ciclista en Monterrey

La captura se realizó este día en Tantoyuca, Veracruz, como resultado de un operativo estratégico que combinó el intercambio de información

Las autoridades lograron detener a un ex policía de Fuerza Civil acusado de atropellar a un ciclista que perdió la vida en Monterrey el pasado mes de agosto.

El accidente vial ocurrió el 11 de agosto alrededor de las 22:00 horas, cuando un ciclista de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrollado por una patrulla de Fuerza Civil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey. Tras el impacto, el policía que conducía la unidad abandonó el lugar sin esperar la llegada de las autoridades.

Días después, la Fiscalía reveló que el presunto responsable identificado como Albino 'N' -que fue dado de baja de la corporación- había huido al estado de Veracruz, en donde este miércoles fue detenido.

La captura se realizó este día en Tantoyuca, Veracruz, como resultado de un operativo estratégico que combinó el intercambio de información, análisis criminal y despliegue táctico interinstitucional.