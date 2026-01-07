Cae estructura de panorámico y lesiona a trabajador en Cumbres

El accidente ocurrió en una zona en construcción donde el afectado coordinaba a una grúa que manipulaba la estructura metálica

Un trabajador resultó lesionado tras caerle encima una estructura metálica perteneciente a un anuncio panorámico en la plaza comercial Park Point Cumbres, en Monterrey.

El accidente ocurrió en una zona en construcción donde el afectado coordinaba a una grúa que manipulaba la pieza de grandes dimensiones.

El peso de la estructura le ganó al vehículo que la cargaba provocando que se ladeara y la maniobra se saliera de control.

La pieza terminó por caer en una malla y golpeó además al trabajador en las manos causándole múltiples lesiones.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima presentaba en la extremidad derecha una fractura expuesta del radio.

Fue identificado como David Reyna, de 25 años de edad, y requirió ser trasladado hasta el Hospital Universitario para atención.

A la plaza, ubicada en la avenida Paseo de los Leones y Nacional de la Banca, se desplegaron elementos de Protección Civil estatal y municipal para atender al lesionado e inspeccionar las condiciones de trabajo.