Cae enorme rama de árbol y estorba vialidad en Mitras Norte

Al caer la rama, jaló cableado y dejó sin energía eléctrica a una familia del sector, por lo cual se hizo el reporte correspondiente a la CFE

Por las lluvias de esta madrugada, la enorme rama de un inmenso árbol cayó sobre la calle Lago de Pátzcuaro, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

Y ahora la rama está bloqueando la vialidad, ya que acapara todo el ancho de la calle, entre Laredo y Camargo.

El enorme árbol es una anacahuita, de unos 50 años de antigüedad que nunca ha sido podado.

Al caer la enorme rama, jaló cableado y dejó sin energía eléctrica a la familia que vive enfrente de donde está el árbol.

La pesada rama afectó la mufa del domicilio.

Elementos de Protección Civil del municipio de Monterrey atendieron de inmediato el reporte.

Los enviados de la corporación procedieron con maniobras para eliminar el peligro.

La vecina hizo el reporte ante la Comisión Federal de Electricidad para la restitución del suministro.