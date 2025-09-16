Cae en zanja camión de pasajeros en Escobedo

El chofer circulaba sobre el libramiento e intentó incorporarse a la carretera, pero la falta de visibilidad por las lluvias le impidió detectar la excavación

Un camión de pasajeros cayó al interior de una zanja la noche del domingo , luego de que el operador no lograra observar la obra inconclusa debido a la intensa lluvia registrada en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el cruce de la carretera a Monclova con el Libramiento Noreste. Según los primeros reportes, el chofer circulaba sobre el libramiento e intentó incorporarse a la carretera, pero la falta de visibilidad ocasionada por las precipitaciones le impidió detectar la excavación a tiempo.

El vehículo quedó atrapado dentro de la zanja y a punto de volcar, sin embargo, tanto el conductor como su acompañante consiguieron salir ilesos.

Minutos después, elementos de Tránsito de Apodaca acudieron al sitio para resguardar el área y coordinar las labores de auxilio, evitando así otro percance en el mismo punto.