Cae en Tamaulipas implicado en crimen de Santiago tras un año

Después de una discusión, la víctima fue privada de la vida y posteriormente su cuerpo fue trasladado y enterrado en una quinta deshabitada en Zuazua

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, informó sobre el resultado de la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica de Héctor “N”, de 28 años, detenido mediante orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Durante la sesión, un Agente del Ministerio Público Investigador expuso datos de prueba que acreditan la presunta participación del imputado en los hechos. El juez de control consideró que existen elementos suficientes sobre la existencia de los delitos y la posible responsabilidad de Héctor “N”, por lo que dictó auto de vinculación a proceso y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva en un Centro de Readaptación Social Estatal. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Dónde y cómo fue detenido Héctor “N”?

El antecedente de este caso indica que el 2 de diciembre de 2025, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Héctor “N” en vía pública, al exterior de la delegación de la Fiscalía General de la República en Matamoros, Tamaulipas. Su detención permitió que fuera puesto a disposición de la autoridad correspondiente en Nuevo León para llevar a cabo el proceso legal.

¿Qué ocurrió en la colonia Las Misiones, en Santiago, Nuevo León?

Los hechos por los que se le imputan estos delitos ocurrieron el 7 de diciembre de 2024 en un domicilio de la colonia Las Misiones, en Santiago, Nuevo León. De acuerdo con la investigación, Omar Javier, de 25 años, se encontraba en compañía del ahora detenido y de José Alberto “N” y Fausto “N”, quienes ya fueron aprehendidos anteriormente. Tras una discusión, la víctima fue privada de la vida y posteriormente su cuerpo fue trasladado y enterrado en una quinta deshabitada en el municipio de Zuazua, con la intención de ocultarlo.

¿Qué avances hay en la investigación sobre la desaparición?

En diciembre de 2024 se reportó la desaparición de Omar Javier, lo que derivó en la emisión de un Reporte de Búsqueda por parte de la Fiscalía. Las diligencias permitieron la localización del cuerpo sin vida en un inmueble deshabitado en General Zuazua, Nuevo León. Los otros dos implicados fueron detenidos en enero y marzo de 2025, y actualmente los tres imputados permanecen en prisión preventiva, vinculados a proceso por los mismos hechos.