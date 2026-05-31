Cae en Santiago presunto generador de violencia de Reynosa

Las autoridades sostienen que durante estos hechos las víctimas fueron sometidas a presiones y amenazas mediante actos de violencia física y moral

Un presunto extorsionador señalado como generador de violencia en Tamaulipas fue detenido como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y municipales, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La detención de Carlos “N”, de 34 años de edad, se realizó en el municipio de Santiago mediante trabajos conjuntos entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y autoridades de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre era buscado por su presunta participación en el delito de extorsión, derivado de hechos ocurridos en 2022 en la ciudad de Reynosa.

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía tamaulipeca señalan que Carlos “N” habría participado en una serie de actos de extorsión cometidos contra el propietario y trabajadores de un negocio dedicado a la fabricación de tarimas de madera.

Según las indagatorias, el ahora detenido acudía al establecimiento acompañado por otros individuos armados para exigir pagos periódicos a cambio de permitir que el negocio continuara operando.

Las autoridades sostienen que durante estos hechos las víctimas fueron sometidas a presiones y amenazas mediante actos de violencia física y moral.

La captura se logró mediante colaboración entre estados

La ubicación del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información entre corporaciones de seguridad de Nuevo León y Tamaulipas, así como al trabajo coordinado con autoridades municipales de Santiago.

Una vez confirmada su identidad, se ejecutó la orden de aprehensión con fines de colaboración interestatal y posteriormente fue entregado a las autoridades que lo requerían.

El cumplimiento formal de la colaboración judicial se realizó en la colonia Urdiales, en Monterrey.

Tras su captura, Carlos “N” fue trasladado a la ciudad de Reynosa para su internamiento preventivo y quedó a disposición de un Juez de Control de aquella entidad, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas lo considera un presunto generador de violencia de alto impacto y señaló que cuenta con carpetas de investigación abiertas relacionadas con diversos hechos delictivos en esa entidad.

Las autoridades destacaron que este resultado forma parte de las acciones de coordinación entre fiscalías y corporaciones de seguridad para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia fuera de su estado de origen.