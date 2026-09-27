Cae en Salinas Victoria por robar con violencia un tráiler

El sospechoso fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia conduciendo la pesada unidad que había sido sustraída en Apodaca.

Un hombre sospechoso de robar con violencia un tráiler en Apodaca fue detenido tras ser detectado mediante cámaras de videovigilancia en el municipio de Salinas Victoria.

Identificado como Mario "N", de 34 años, originario de la Ciudad de México, el presunto delincuente se habría apoderado de la pesada unidad el pasado 14 de agosto.

De acuerdo con el reporte policial, se trataba de un vehículo con remolque en color azul y blanco, cuya matrícula, tras el atraco, se boletinó.

Este fin de semana fue detectado circulando de nueva cuenta sobre la Carretera a Laredo, a la altura del Autódromo Monterrey.

Más adelante, las videocámaras instaladas en los arcos de seguridad de Salinas Victoria confirmaron que las placas coincidían con el tráiler robado.

Elementos municipales ya aguardaban el paso de la unidad para marcarle el alto al conductor.

Al no poder comprobar la legal pertenencia, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, en tanto, el vehículo pesado quedó asegurado.