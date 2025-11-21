Cae en Monterrey presunto implicado en doble secuestro

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron localizadas sin vida en un baldío cercano a la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en Ciénega de Flores.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de Carlos “N”, de 32 años, señalado como presunto participante en el secuestro agravado de dos hombres ocurrido en 2021 en Monterrey.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra el pasado 18 de noviembre de 2025, cuando fue localizado en la vía pública de la colonia Urdiales.

Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado a un centro penitenciario y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal. La Fiscalía señaló que su situación jurídica se resolverá en los próximos días conforme avance la audiencia inicial.

Los hechos que originaron la orden de captura ocurrieron el 30 de septiembre de 2021 en la colonia San Bernabé, donde las víctimas, identificadas como Félix, de 31 años, y José, de 28, fueron interceptadas por tres sujetos que viajaban en una camioneta pickup doble cabina. De acuerdo con la investigación, los agresores los amagaron con armas de fuego y los subieron por la fuerza al vehículo, consumando así la privación ilegal de la libertad.

Horas después, ambos hombres fueron localizados sin vida en un baldío cercano a la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en Ciénega de Flores. Presentaban huellas de violencia y la autopsia determinó que murieron por asfixia por estrangulamiento.

La Fiscalía no ha informado sobre la detención de los otros presuntos implicados, pero indicó que la investigación continúa para esclarecer por completo el caso y fincar responsabilidades.