Cae en Monterrey hombre con orden de aprehensión por pederastia

Un hombre que alteraba el orden en el interior de la Central de Autobuses, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, tras confirmarse que cuenta con una orden de aprehensión por pederastia, en el estado de Chiapas.

La detención de Carlos César N., 35 años de edad, se registró a las 16:30 horas en Villagrán y Colón.

Elementos de la Policía de Monterrey se encontraban en su recorrido por el interior de la Central de Autobuses, cuando uno de los vendedores de boletos les solicitó su presencia, ya que un hombre lo estaba insultando, porque no le vendió un pasaje debido a que no quiso dar su nombre, para ser registrado en la bitácora del viaje.

Ante esto los policías se aproximaron al mostrador y al tratar de controlar al presunto, este reaccionó de forma agresiva, por lo que procedieron a detenerlo.

En las investigaciones del personal del C4, se les informó que Carlos César N., cuenta con una orden de aprehensión por pederastia en el estado de Chipas.

El hombre fue entregado a las autoridades chiapanecas, siendo trasladado a aquella entidad, para continuar con las investigaciones correspondientes.