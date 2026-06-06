Cae en Monterrey hombre acusado de violencia familiar en CDMX

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a este hombre, quien adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial

Agustín Rodolfo “N”, de 33 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey al contar con una orden de aprehensión vigente en la Ciudad de México por los delitos de violación y violencia familiar, relacionados con un ataque en el que presuntamente intentó quemar viva a su pareja.

Fue ubicado en el centro de Monterrey

La captura se registró en el cruce de las calles 15 de Mayo y Juárez, en el centro de Monterrey, luego de que el hombre agrediera física y verbalmente a los elementos policiacos al momento de ser abordado.

De acuerdo con el reporte, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a este hombre, quien adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Al detener la marcha para entrevistarlo, el sujeto reaccionó de manera violenta, por lo que fue sometido y asegurado.

Lo investigan por un ataque contra su pareja

Tras verificar su estatus legal, las autoridades confirmaron que el detenido, quien se desempeñaba como taquero en la capital del país, era buscado por hechos ocurridos el 7 de diciembre en una colonia de la alcaldía Gustavo Adolfo Madero, donde presuntamente arrojó alcohol a su pareja, de 30 años, provocándole lesiones graves y por presuntamente haberla violado.

Además, se informó que el hombre cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo y extorsión.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación jurídica.