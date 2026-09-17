Cae en Monterrey el premio mayor de la Lotería Nacional

En esta edición especial del sorteo por las fiestas patrias, el afortunado comprador del boleto 34612 se llevó unos nada despreciabñes $104 millones de pesos

Compres o no un boleto, todos sueñan con ganar el premio mayor de la Lotería Nacional, sorteo más importante en el país, cuyo ganador nuevamente fue un regiomontano.

En esta edición especial del sorteo por las fiestas patrias, el afortunado comprador del boleto 34612 se llevó la nada despreciable suma de $104 millones de pesos.

El evento se llevó a cabo en la sede central de la Lotería Nacional y el monto total del premio garantizado se dividió entre las series correspondientes:

Serie 1 y 2: Remitidas para su venta al expendio local número 675.

Serie 3: Dispuesta para su comercialización directa en Monterrey, Nuevo León.

Serie 4: Vendida a través de los canales electrónicos oficiales de la institución.

Con este billete ganador, Nuevo León suma su segundo premio mayor en lo que va de septiembre, consolidando una racha de buena suerte en el marco de los festejos más importantes del país.

Adicionalmente, el sorteo entregó premios de reintegro a los boletos terminados en 2 y 3, cuyos cobros dependerán del número de fracciones o "cachitos" adquiridos por los participantes.

¿Cuánto pago de impuestos si me gano la lotería?

Quienes resulten afortunados al cobrar un premio de la Lotería Nacional no reciben la bolsa de forma íntegra, sino que la propia institución realiza las retenciones de impuestos marcadas por la ley antes de efectuar el pago.

Primero, el Gobierno Federal retiene el 1% del premio, es decir, el ganador del premio mayor tendría que pagar $1 millón 40 mil pesos por este rubro.

Pero eso no es todo, pues cada estado tiene señalado un porcentaje de retención sobre el valor del premio, el cual es de 6% en Nuevo León, por lo cual el premio mayor debe tributar $6 millones 240 mil pesos.

Por su parte, los premios derivados de reintegros quedan exentos de este tipo de retenciones.